Tournoi de pétanque Uffholtz dimanche 31 août 2025.

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 13:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Prêts à tirer ou pointer ? Le tournoi de pétanque vous attend ! Rassemblez votre équipe et inscrivez-vous vite au café. Bonne humeur et jeu au rendez-vous !

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Ready to shoot or score? The pétanque tournament is waiting for you! Get your team together and sign up at the café. Fun and games are guaranteed!

German :

Sind Sie bereit, zu schießen oder zu stempeln? Das Bouleturnier wartet auf Sie! Stellen Sie Ihr Team zusammen und melden Sie sich schnell im Café an. Gute Laune und Spiel sind vorprogrammiert!

Italiano :

Pronti a tirare o a segnare? Il torneo di pétanque vi aspetta! Riunite la vostra squadra e iscrivetevi rapidamente al bar. Il divertimento è assicurato!

Espanol :

¿Listo para tirar o marcar? ¡El torneo de petanca te está esperando! Reúne a tu equipo e inscríbete rápidamente en la cafetería. ¡Todo es diversión y juego!

