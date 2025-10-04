Tournoi de pétanque USBC Corbeilles

Tournoi de pétanque USBC Corbeilles samedi 4 octobre 2025.

Corbeilles Loiret

Début : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

C’est parti pour un tournoi de pétanque semi-nocturne avec l’USBC à Corbeilles ! Buvette et restauration sur place. L’ensemble des mises sera redistribué. .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 58 25 09 30

English :

USBC Petanque Tournament

German :

Boule-Turnier USBC

Italiano :

Torneo di bocce USBC

Espanol :

Torneo de petanca USBC

