Tournoi de pétanque USBC Corbeilles samedi 4 octobre 2025.
Corbeilles Loiret
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
C’est parti pour un tournoi de pétanque semi-nocturne avec l’USBC à Corbeilles ! Buvette et restauration sur place. L’ensemble des mises sera redistribué. .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 58 25 09 30
English :
USBC Petanque Tournament
German :
Boule-Turnier USBC
Italiano :
Torneo di bocce USBC
Espanol :
Torneo de petanca USBC
