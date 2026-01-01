Tournoi de pétanque avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux

Tournoi de pétanque

avenue du 8 Mai 1945 Boulodrome Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’association Les Perpalouie organise un tournoi de pétanque afin de financer leur voyage de coopération internationale en Croatie. Les inscriptions sont au tarif de 12 € la doublette. Inscription possible en ligne via HelloAsso.

English :

The association Les Perpalouie is organizing a pétanque tournament to raise funds for their international cooperation trip to Croatia. Entries are priced at 12? per doublette. Online registration via HelloAsso.

L’événement Tournoi de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire