Tournoi de pétanque avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux dimanche 25 janvier 2026.
avenue du 8 Mai 1945 Boulodrome Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
L’association Les Perpalouie organise un tournoi de pétanque afin de financer leur voyage de coopération internationale en Croatie. Les inscriptions sont au tarif de 12 € la doublette. Inscription possible en ligne via HelloAsso.
avenue du 8 Mai 1945 Boulodrome Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
The association Les Perpalouie is organizing a pétanque tournament to raise funds for their international cooperation trip to Croatia. Entries are priced at 12? per doublette. Online registration via HelloAsso.
L’événement Tournoi de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire