Tournoi de Petit Bac Haguenau

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 19:30:00

2025-10-26

Venez participer au tournoi de Petit Bac !

Vous écrivez super rapidement ?

Les mots n’ont aucun secret pour vous ? Vous êtes surentraîné pour trouver une fleur ? un métier ? un légume ? un prénom féminin ? Avec n’importe quelle lettre de l’alphabet ?

À vos stylos ! Prêt ? C’est partiiiii !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

L’animation débutera à 17h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 17h au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Vous aurez un animateur tout au long de la fin d’aprèm.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour le.la gagnant.e !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Come and take part in the Petit Bac tournament!

German :

Nehmen Sie am Turnier von Petit Bac teil!

Italiano :

Venite a partecipare al torneo Petit Bac!

Espanol :

¡Ven y participa en el torneo Petit Bac!

