Tournoi de Petit Bac Haguenau
Tournoi de Petit Bac Haguenau dimanche 26 octobre 2025.
Tournoi de Petit Bac
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26 19:30:00
2025-10-26
Venez participer au tournoi de Petit Bac !
Vous écrivez super rapidement ?
Les mots n’ont aucun secret pour vous ? Vous êtes surentraîné pour trouver une fleur ? un métier ? un légume ? un prénom féminin ? Avec n’importe quelle lettre de l’alphabet ?
À vos stylos ! Prêt ? C’est partiiiii !
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
L’animation débutera à 17h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 17h au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Vous aurez un animateur tout au long de la fin d’aprèm.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour le.la gagnant.e !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
Come and take part in the Petit Bac tournament!
German :
Nehmen Sie am Turnier von Petit Bac teil!
Italiano :
Venite a partecipare al torneo Petit Bac!
Espanol :
¡Ven y participa en el torneo Petit Bac!
