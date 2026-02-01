Tournoi de Pickleball Semussac
Tournoi de Pickleball Semussac samedi 28 février 2026.
Tournoi de Pickleball
Allée des charmes Semussac Charente-Maritime
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
2026-02-28
Le tennis club de Semussac organise un tournoi de Pickleball.
Tarif 8 € par équipe
Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 69 27
English :
The Semussac tennis club is organizing a Pickleball tournament.
Price 8 ? per team
