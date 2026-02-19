Tournoi de ping pong à Saillans Saillans

Tournoi de ping pong à Saillans

Salle des fêtes de Saillans Saillans Drôme

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Des tournois (enfants, adultes, doubles…) ouvert à tous en mode loisirs.

Salle des fêtes de Saillans Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 87 08 71 gerard.brias@wanadoo.fr

English : Tournoi de ping pong à Saillans

Tournaments (kids, adults, doubles…) open to all in leisure mode.

