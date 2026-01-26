Tournoi de Ping-Pong Isléa Avermes

Tournoi de Ping-Pong

Avermes Allier

Tarif : 1 – 1 – 7 EUR

1euro one shot, 5 euros pour les jeunes après 2011 inclus et inscription simple 7 euros.

2026-02-01 08:30:00

2026-02-01

2026-02-01

Tournoi de tennis de table ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et sportive. Compétitions en simple et en double, catégories adaptées et esprit fair-play pour une journée placée sous le signe du jeu et du partage.

Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 66 25 01

English :

Table tennis tournament open to all levels, in a friendly, sporting atmosphere. Singles and doubles competitions, adapted categories and a spirit of fair play for a day dedicated to playing and sharing.

