Tournoi de Ping-Pong Isléa Avermes
Tournoi de Ping-Pong Isléa Avermes dimanche 1 février 2026.
Tournoi de Ping-Pong
Isléa Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 1 – 1 – 7 EUR
1euro one shot, 5 euros pour les jeunes après 2011 inclus et inscription simple 7 euros.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 08:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Tournoi de tennis de table ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et sportive. Compétitions en simple et en double, catégories adaptées et esprit fair-play pour une journée placée sous le signe du jeu et du partage.
Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 66 25 01
English :
Table tennis tournament open to all levels, in a friendly, sporting atmosphere. Singles and doubles competitions, adapted categories and a spirit of fair play for a day dedicated to playing and sharing.
