Tournoi de poker au bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay

Tournoi de poker au bar Le Dépôt
Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
par joueur
Début : 2026-02-28 13:45:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Que vous soyez bluffeur pro ou amateur de quinte flush, venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale !
Bar Le Dépôt Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 71 75 06
English :
Whether you’re a professional bluffer or a straight flush enthusiast, come and try your luck in a friendly atmosphere!
