Tournoi de poker Epfig
Tournoi de poker Epfig vendredi 10 octobre 2025.
Tournoi de poker
1A rue des Artisans Epfig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 23:59:00
Date(s) :
2025-10-10
Championnat de pocker.
Championnat RED CACTUS entrée libre, inscription en ligne sur redcactuspoker.fr
Tarte flambée sur place ! 0 .
1A rue des Artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr
English :
Pocker Championship.
German :
Meisterschaft im Pokern.
Italiano :
Campionato Pocker.
Espanol :
Campeonato Pocker.
L’événement Tournoi de poker Epfig a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du pays de Barr