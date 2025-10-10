Tournoi de poker Epfig

Tournoi de poker Epfig vendredi 10 octobre 2025.

1A rue des Artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 23:59:00

2025-10-10

Championnat de pocker.
Championnat RED CACTUS entrée libre, inscription en ligne sur redcactuspoker.fr
Tarte flambée sur place ! 0  .

1A rue des Artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94  farinapascal@hotmail.fr

English :

Pocker Championship.

German :

Meisterschaft im Pokern.

Italiano :

Campionato Pocker.

Espanol :

Campeonato Pocker.

L’événement Tournoi de poker Epfig a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du pays de Barr