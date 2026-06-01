Tournoi de printemps • Palet breton, Gare Saint Sauveur, Lille
Tournoi de printemps • Palet breton, Gare Saint Sauveur, Lille dimanche 7 juin 2026.
Tournoi de printemps • Palet breton Dimanche 7 juin, 14h00 Gare Saint Sauveur Nord
Inscription sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Lille Grand Palet fait son retour au Cours St-So pour un tournoi de palet breton : le tournoi de printemps !
················ ORGANISATION ················
12h : Accueil et barbecue commun
13h à 13h45 : Inscriptions en doublette sur place dans la limite des places disponibles
14h : Début du tournoi
18h30 : Fin du tournoi
Chaque équipe jouera le même nombre de matchs, soit 4 ou 5 parties
················ INFOS ················
– Gratuit
– Planches fournies, apportez vos palets !
– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas
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