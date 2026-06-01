Tournoi de printemps • Palet breton, Gare Saint Sauveur, Lille

Tournoi de printemps • Palet breton Dimanche 7 juin, 14h00 Gare Saint Sauveur Nord

Inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Lille Grand Palet fait son retour au Cours St-So pour un tournoi de palet breton : le tournoi de printemps !

················ ORGANISATION ················

12h : Accueil et barbecue commun

13h à 13h45 : Inscriptions en doublette sur place dans la limite des places disponibles

14h : Début du tournoi

18h30 : Fin du tournoi

Chaque équipe jouera le même nombre de matchs, soit 4 ou 5 parties

················ INFOS ················

– Gratuit

– Planches fournies, apportez vos palets !

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas