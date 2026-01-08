Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 L’Astroballe Villeurbanne

Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026

L’Astroballe 44 avenue Marcel Cerdan Villeurbanne Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-11

Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026, avec la participation de l’Equipe de France et cinq autres pays (Allemagne, Nigeria, Corée, Colombie, Philippines)

.

L’Astroballe 44 avenue Marcel Cerdan Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 53 94 25 00 billetterie@ffbb.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Qualifying tournament for the 2026 World Cup, with the French national team and five other countries (Germany, Nigeria, Korea, Colombia, Philippines) taking part

L’événement Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 Villeurbanne a été mis à jour le 2026-01-06 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme