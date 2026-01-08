Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 L’Astroballe Villeurbanne
Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 L’Astroballe Villeurbanne mercredi 11 mars 2026.
Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026
L’Astroballe 44 avenue Marcel Cerdan Villeurbanne Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-11
Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026, avec la participation de l’Equipe de France et cinq autres pays (Allemagne, Nigeria, Corée, Colombie, Philippines)
.
L’Astroballe 44 avenue Marcel Cerdan Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 53 94 25 00 billetterie@ffbb.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Qualifying tournament for the 2026 World Cup, with the French national team and five other countries (Germany, Nigeria, Korea, Colombia, Philippines) taking part
L’événement Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 Villeurbanne a été mis à jour le 2026-01-06 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme