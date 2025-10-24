Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté Salle À Noste Soustons
Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté Salle À Noste Soustons vendredi 24 octobre 2025.
Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté
Salle À Noste 17 rue de moscou Soustons Landes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tournoi de Qwirkle + Soirée de société
L’Association de jeux de société Jouons à Soustons organise son 1er événement un TOURNOI de QWIRKLE.
18h30 initiation
19h tirage au sort des tables de jeux
19h10 Début du Tournoi.
Réflexion, hasard, stratégie, 6 formes géométriques, 6 couleurs.
Qui sera le grand Vainqueur?
Ouvert à tous dès 7 ans (mineur avec un adulte responsable)
Sur inscription au préalable par mail à jouonsasoustons@gmail.com
3€ personne (places limitées).
Soirée jeux libres pour tous dès 19h
(3€ pour les non-adhérents).
Petite restauration et buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux ! .
English : Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté
Qwirkle Tournament + Social Evening
German : Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté
Qwirkle-Turnier + Gesellschaftsabend
Italiano :
Torneo di Qwirkle + serata sociale
Espanol : Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté
Torneo Qwirkle + velada social
