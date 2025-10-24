Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté Salle À Noste Soustons

Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté

Salle À Noste 17 rue de moscou Soustons Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Tournoi de Qwirkle + Soirée de société

L’Association de jeux de société Jouons à Soustons organise son 1er événement un TOURNOI de QWIRKLE.

18h30 initiation

19h tirage au sort des tables de jeux

19h10 Début du Tournoi.

Réflexion, hasard, stratégie, 6 formes géométriques, 6 couleurs.

Qui sera le grand Vainqueur?

Ouvert à tous dès 7 ans (mineur avec un adulte responsable)

Sur inscription au préalable par mail à jouonsasoustons@gmail.com

3€ personne (places limitées).

Soirée jeux libres pour tous dès 19h

(3€ pour les non-adhérents).

Petite restauration et buvette sur place.

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle À Noste 17 rue de moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine jouonsasoustons@gmail.com

English : Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté

Qwirkle Tournament + Social Evening

German : Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté

Qwirkle-Turnier + Gesellschaftsabend

Italiano :

Torneo di Qwirkle + serata sociale

Espanol : Tournoi de qwirkle et soirée jeux de socièté

Torneo Qwirkle + velada social

