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Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing) Salle Polyvalente Claret

samedi 19 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Claret

Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing) Salle Polyvalente Claret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
37 Avenue du Nouveau Monde
Ville
34270 Claret
Département
Hérault
Tarif

Claret

Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing)

Salle Polyvalente 37 Avenue du Nouveau Monde Claret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Claret accueille une compétition officielle de speedcubing !
Organisé par la WCA (World Cube Association) en partenariat avec L’Atelier de Claret, avec le soutien de la Mairie de Claret, le tournoi est ouvert au public : venez découvrir cette discipline et encourager les compétiteurs !

Hébergements : dortoirs de la MFR Garrigues du Pic Saint-Loup et gîtes communaux de Claret.

Restauration rapide assurée par L’Atelier de Claret tout le week-end.   .

Salle Polyvalente 37 Avenue du Nouveau Monde Claret 34270 Hérault Occitanie  

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English :

Claret hosts an official speedcubing competition!

L’événement Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing) Claret a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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