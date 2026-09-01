Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing) Salle Polyvalente Claret
samedi 19 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Claret
Informations pratiques
Claret
Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing)
Salle Polyvalente 37 Avenue du Nouveau Monde Claret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Claret accueille une compétition officielle de speedcubing !
Organisé par la WCA (World Cube Association) en partenariat avec L’Atelier de Claret, avec le soutien de la Mairie de Claret, le tournoi est ouvert au public : venez découvrir cette discipline et encourager les compétiteurs !
Hébergements : dortoirs de la MFR Garrigues du Pic Saint-Loup et gîtes communaux de Claret.
Restauration rapide assurée par L’Atelier de Claret tout le week-end. .
Salle Polyvalente 37 Avenue du Nouveau Monde Claret 34270 Hérault Occitanie
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English :
Claret hosts an official speedcubing competition!
L’événement Tournoi de Rubik’s cube (speed cubing) Claret a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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