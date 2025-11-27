Tournoi de rugby à 5 Stade de la Sape Marciac

Tournoi de rugby à 5

Et si vous participiez à un tournoi de rugby à 5 ?

Le Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five est ouvert à toutes et tous, joueurs débutants, confirmés, entreprises ou anciens joueurs.

Buvette et restauration d’après tournoi tartiflette/salade clémentines.

Inscriptions obligatoires

Stade de la Sape MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 19 78 17 55 rugby.gers@wanadoo.fr

English :

How about taking part in a rugby 5-a-side tournament?

The Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five is open to everyone, whether you’re a beginner, an experienced player, a company or a former player.

Refreshment bar and post-tournament refreshments: tartiflette/salad clementines.

Registration required

German :

Wie wäre es, wenn Sie an einem Fünfer-Rugby-Turnier teilnehmen würden?

Das Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five steht allen offen, Anfängern, erfahrenen Spielern, Unternehmen oder ehemaligen Spielern.

Erfrischungsstände und Essen nach dem Turnier: Tartiflette/Salat Clementinen.

Obligatorische Anmeldungen

Italiano :

Che ne dite di partecipare a un torneo di rugby a 5?

Il Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five è aperto a tutti, principianti, giocatori esperti, società ed ex giocatori.

Rinfresco e cibo dopo il torneo: tartiflette/insalata clementine.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

¿Le apetece participar en un torneo de rugby a cinco?

El Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five está abierto a todos, principiantes, jugadores experimentados, empresas y antiguos jugadores.

Refrescos y comida después del torneo: tartiflette/ensalada clementinas.

Inscripción obligatoria

