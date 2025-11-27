Tournoi de rugby à 5 Stade de la Sape Marciac
Tournoi de rugby à 5 Stade de la Sape Marciac jeudi 27 novembre 2025.
Tournoi de rugby à 5
Stade de la Sape MARCIAC Marciac Gers
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Et si vous participiez à un tournoi de rugby à 5 ?
Le Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five est ouvert à toutes et tous, joueurs débutants, confirmés, entreprises ou anciens joueurs.
Buvette et restauration d’après tournoi tartiflette/salade clémentines.
Inscriptions obligatoires
.
Stade de la Sape MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 19 78 17 55 rugby.gers@wanadoo.fr
English :
How about taking part in a rugby 5-a-side tournament?
The Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five is open to everyone, whether you’re a beginner, an experienced player, a company or a former player.
Refreshment bar and post-tournament refreshments: tartiflette/salad clementines.
Registration required
German :
Wie wäre es, wenn Sie an einem Fünfer-Rugby-Turnier teilnehmen würden?
Das Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five steht allen offen, Anfängern, erfahrenen Spielern, Unternehmen oder ehemaligen Spielern.
Erfrischungsstände und Essen nach dem Turnier: Tartiflette/Salat Clementinen.
Obligatorische Anmeldungen
Italiano :
Che ne dite di partecipare a un torneo di rugby a 5?
Il Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five è aperto a tutti, principianti, giocatori esperti, società ed ex giocatori.
Rinfresco e cibo dopo il torneo: tartiflette/insalata clementine.
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
¿Le apetece participar en un torneo de rugby a cinco?
El Superfive Gersois, un pour tous tous pour le five está abierto a todos, principiantes, jugadores experimentados, empresas y antiguos jugadores.
Refrescos y comida después del torneo: tartiflette/ensalada clementinas.
Inscripción obligatoria
L’événement Tournoi de rugby à 5 Marciac a été mis à jour le 2025-11-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65