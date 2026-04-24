Tournoi de rugby Alzualde Stade de rugby Cambo-les-Bains
Tournoi de rugby Alzualde Stade de rugby Cambo-les-Bains vendredi 8 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Tournoi de rugby Alzualde
Stade de rugby Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Catégories moins de 8 ans et mois de 10 ans.
Toute la journée. .
Stade de rugby Avenue Curutchague Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 39 82
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English :
L’événement Tournoi de rugby Alzualde Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains
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