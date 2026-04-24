Tournoi de rugby Alzualde Stade de rugby Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Tournoi de rugby Alzualde

Stade de rugby Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Catégories moins de 8 ans et mois de 10 ans.

Toute la journée. .

Stade de rugby Avenue Curutchague Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 39 82

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English :

L’événement Tournoi de rugby Alzualde Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains