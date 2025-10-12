Tournoi de Rugby Octobre Rose Saint-Dié-des-Vosges
Tournoi de Rugby Octobre Rose Saint-Dié-des-Vosges dimanche 12 octobre 2025.
Tournoi de Rugby Octobre Rose
Parc Jean Mansuy Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 14:00:00
Tournoi ouvert à tous (uniquement sur inscription par mail.
Inscription jusqu’au 11/10/2025 inclus.
Limitées à 10 équipes de 5 à 11 joueurs max.Tout public
Parc Jean Mansuy Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66 contactsdrbxv@gmail.com
English :
Tournament open to all (registration by e-mail only.
Registration up to and including 11/10/2025.
Limited to 10 teams of 5 to 11 players max.
German :
Offenes Turnier für alle (nur nach Anmeldung per E-Mail.
Anmeldung bis einschließlich 11.10.2025.
Begrenzt auf 10 Teams mit 5 bis max. 11 Spielern.
Italiano :
Torneo aperto a tutti (iscrizione solo via e-mail.
Iscrizioni fino all’11/10/2025 incluso.
Limitato a 10 squadre di 5-11 giocatori al massimo.
Espanol :
Torneo abierto a todos (inscripción únicamente por correo electrónico.
Inscripciones hasta el 11/10/2025 inclusive.
Limitado a 10 equipos de 5 a 11 jugadores como máximo.
