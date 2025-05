Tournoi de rugby, remise en jeu des trophées du berger, du mégissier, du gantier en Pays de Millau – stade de rugby Millau, 29 mai 2025 08:00, Millau.

Tournoi de rugby, remise en jeu des trophées du berger, du mégissier, du gantier en Pays de Millau 29 et 31 mai stade de rugby

Lors du week-end de la Pentecôte, les 29 et 31 mai 2025, les trophées du berger, du mégissier et du gantier de l’Association Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau et du SOM Rugby seront remis en jeu au stade de Millau lors de tournois de jeunes joueurs de rugby organisés durant l’Open Roquefort.

Dans le cadre de la démarche de candidature sur la liste représentative du patrimoine culturel Immatériel de l’Humanité [ UNESCO ] de « Les savoir-faire liés à la ganterie en Pays de Millau : l’élevage pastoral traditionnel, la connaissance et transformation des matières naturelles, l’art de confectionner le Gant » inclus à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel en France en 2023 par le ministère de la Culture, le stade olympique millavois de rugby, membre du conseil d’administration de l’association Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau remet pour la quatrième fois en jeu les 3 trophées du berger, du mégissier et du gantier. Ces 3 trophées ont été crées par Jules Hérail, tourneur sur bois, à l’occasion du premier tournoi des 17 objectifs du développement durable du tournoi de rugby féminin, mesure de sauvegarde de l’association Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau en coordination avec le SOM Rugby de Millau.

Rappel Historique du SOM Rugby de Millau :

Le stade Olympique Millavois de Rugby créé en 1903 à l’initiative de maîtres-gantiers millavois, impulse quelques décennies plus tard, la création des premières équipes féminines de France en s’appuyant sur les valeurs inhérentes à ce sport à l’identité occitane du Sud-Ouest fortement marquée. Bon nombre de joueuses et joueurs sont encore issus souvent de familles de praticiens de la peausserie ou de l’agropastoralisme. Le stade remettait par ailleurs traditionnellement un Gant d’Or en guise de trophée aux équipes lauréates lors des différents tournois masculins.

Dans cette continuité, l’association SPCIPM a confié au stade et à son secrétaire général, Serge Sécail, éducateur auprès des jeunes enfants depuis plus de 45 ans, la création du premier tournoi des 17 objectifs du développement durable de l’ONU. Le premier évènement s’est tenu 24 juillet 2021 à l’occasion des festivités de la Sainte-Anne, visant à valoriser en premier lieu l’égalité des genres en favorisant l’implication des équipes féminines, la défense de l’environnement avec la réalisation de nouveaux trophées [trophées du berger, trophée du mégissier, trophée du gantier].

La lutte contre la pauvreté, objectif du développement durable numéro 1, a été au cœur de l’Edition 2022 à travers la remise des fonds récoltés par la billetterie aux enfants du Secours populaire français du Pays de Millau. Cette édition a pu réunir les équipes féminines du FC Toulouse, AS Romaniat Clermont-Ferrand (champions de France) et le Stade olympique Millavois.

Retrouvez le programme complet prochainement disponible sur :

https://somrugby.ffr.fr/

Informations prochainement mise à jour sur :

https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/les-mesures-de-sauvegarde/tournoi-feminin-de-rugby-des-17-odd

Le Stade olympique de Rugby de Millau a été crée par des gantiers. Découvrez le film les savoir-faire liés à la Ganterie en Pays de Millau [Un film de Nadia Bédar, Olivier Fabre et Nicolas Bier – mars 2024]

https://www.youtube.com/watch?v=DecFaaRnr5g

© Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau – photo 1er trophée des 17ODD du rugby féminin au stade olympique de rugby – Millau