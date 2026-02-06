Tournoi de rugby Urrugne
Tournoi de rugby Urrugne samedi 14 mars 2026.
Tournoi de rugby
Chemin de Bixikenea Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tournoi de rugby par équipes de 5 à 8 joueurs.
Possibilité de boissons et restauration sur place.
Diffusion du match France Angleterre à 21h.
Réservation avant le 1 mars 2026. .
Chemin de Bixikenea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 64 94 52
