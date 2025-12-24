Tournoi de Scrabble, Salle publique Le Teich

Tournoi de Scrabble

Salle publique 3 rue Claude Laymand Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Tournoi de scrabble organisé par l’association Le Teich Scrabble.

Entrée libre.

Seuls les licenciés peuvent jouer. .

Salle publique 3 rue Claude Laymand Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 75 35 53

