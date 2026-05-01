Gouézec

Tournoi de sixte

Gouézec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tournoi de sixte, inscription à 11h ou par SMS au 06.07.32.31.33. Inscription 45€, 24 équipes de 6/8 joueurs.

Lots 1er 450€ 2eme 300€ 3eme 150€ 4eme 100€ (lots sous réserve de 24 équipes).

Buvette et restauration sur place .

Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 07 32 31 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de sixte

L’événement Tournoi de sixte Gouézec a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE