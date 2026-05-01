Tournoi de sixte Gouézec
Tournoi de sixte Gouézec samedi 16 mai 2026.
Gouézec
Tournoi de sixte
Gouézec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tournoi de sixte, inscription à 11h ou par SMS au 06.07.32.31.33. Inscription 45€, 24 équipes de 6/8 joueurs.
Lots 1er 450€ 2eme 300€ 3eme 150€ 4eme 100€ (lots sous réserve de 24 équipes).
Buvette et restauration sur place .
Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 07 32 31 33
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English : Tournoi de sixte
L’événement Tournoi de sixte Gouézec a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE