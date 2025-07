Tournoi de sixte Grazac

Tournoi de sixte Grazac samedi 19 juillet 2025.

Tournoi de sixte

Stade Jean Delorme Grazac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

35€ / équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

La 3e édition du tournoi est lancée ! Prépare ta team, ça va jouer sérieux !

Stade Jean Delorme Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 48 02 83

English :

The 3rd edition of the tournament is launched! Get your team ready for some serious action!

German :

Die dritte Ausgabe des Turniers ist gestartet! Bereite dein Team vor, es wird ernst!

Italiano :

La terza edizione del torneo è iniziata! Preparate la vostra squadra per un po’ di azione seria!

Espanol :

¡La 3ª edición del torneo ya está en marcha! ¡Prepara a tu equipo para la acción!

L’événement Tournoi de sixte Grazac a été mis à jour le 2025-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire