Tournoi de Sixte Stade municipal Hontanx 28 juin 2025 08:30

Landes

Tournoi de Sixte Stade municipal 149 Route du Stade Hontanx Landes

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 08:30:00

fin : 2025-06-28 19:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Rassemble ton équipe et direction Hontanx pour tester vos meilleurs tactiques en toute convivialité afin de soulever et repartir avec le trophée !

10 joueurs maximum par équipe.

Sur inscription

Stade municipal 149 Route du Stade

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 87 86 71

English : Tournoi de Sixte

Gather your team and head for Hontanx to test your best tactics in a friendly atmosphere and lift the trophy!

maximum 10 players per team.

Registration required

German : Tournoi de Sixte

Stell dein Team zusammen und mach dich auf den Weg nach Hontanx, wo du in geselliger Runde deine besten Taktiken ausprobieren kannst, um die Trophäe zu heben und mit nach Hause zu nehmen!

maximal 10 Spieler pro Team.

Auf Anmeldung

Italiano :

Raduna la tua squadra e vai a Hontanx per testare le tue tattiche migliori in un’atmosfera amichevole e sollevare il trofeo!

massimo 10 giocatori per squadra.

Registrazione obbligatoria

Espanol : Tournoi de Sixte

Reúne a tu equipo y dirígete a Hontanx para poner a prueba tus mejores tácticas en un ambiente amistoso y ¡levantar el trofeo!

máximo 10 jugadores por equipo.

Inscripción obligatoria

