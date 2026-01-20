Tournoi de sixte Stade Laleu Perpezac-le-Noir
Tournoi de sixte Stade Laleu Perpezac-le-Noir samedi 4 juillet 2026.
Tournoi de sixte
Stade Laleu 15 route du Stade Perpezac-le-Noir Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tournois de football à 6 en semi nocturne.
Sandwich et buvette sur place.
Inscription sur place. .
Stade Laleu 15 route du Stade Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 87 09 11 ententeperpezacsadroc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de sixte
L’événement Tournoi de sixte Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze