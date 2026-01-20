Tournoi de sixte Stade Laleu Perpezac-le-Noir

Tournoi de sixte Stade Laleu Perpezac-le-Noir samedi 4 juillet 2026.

Stade Laleu 15 route du Stade Perpezac-le-Noir Corrèze

Tournois de football à 6 en semi nocturne.
Sandwich et buvette sur place.

Inscription sur place.   .

Stade Laleu 15 route du Stade Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 87 09 11  ententeperpezacsadroc@gmail.com

