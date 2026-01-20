Tournoi de sixte Stade Laleu Perpezac-le-Noir

Tournoi de sixte

Stade Laleu 15 route du Stade Perpezac-le-Noir Corrèze

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Tournois de football à 6 en semi nocturne.

Sandwich et buvette sur place.

Inscription sur place. .

Stade Laleu 15 route du Stade Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 87 09 11 ententeperpezacsadroc@gmail.com

