Tournoi de sixte – Piégut-Pluviers 28 juin 2025 09:00

Dordogne

Tournoi de sixte Stade des Garennes Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Inscription par SMS au 06.14.48.43.20 jusqu’au 22 juin. ( donner nom d’équipe + noms des joueurs avec nom du capitaine) 32 équipes maximum, minimum 16 ans. Début des rencontres 10h.

Buvette et restauration sur place, nombreux lots à gagner, tombola.

Stade des Garennes

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 48 43 20

English : Tournoi de sixte

Registration by SMS to 06.14.48.43.20 until June 22. (give team name + players’ names with captain’s name) 32 teams maximum, minimum age 16. Matches start at 10 a.m.

Refreshments and snacks on site, lots of prizes to be won, tombola.

German : Tournoi de sixte

Anmeldung per SMS an 06.14.48.43.20 bis zum 22. Juni. ( Teamname + Spielernamen mit Namen des Kapitäns angeben) Maximal 32 Teams, Mindestalter 16 Jahre. Beginn der Begegnungen 10 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort, zahlreiche Preise zu gewinnen, Tombola.

Italiano :

Iscrizioni via SMS al numero 06.14.48.43.20 fino al 22 giugno. (indicare il nome della squadra + i nomi dei giocatori con il nome del capitano) Massimo 32 squadre, età minima 16 anni. Inizio partite alle ore 10.00.

Ristoro e cibo in loco, tanti premi in palio, tombola.

Espanol : Tournoi de sixte

Inscripción por SMS al 06.14.48.43.20 hasta el 22 de junio. (indicar nombre del equipo + nombre de los jugadores con el nombre del capitán) Máximo 32 equipos, edad mínima 16 años. Los partidos comienzan a las 10.00 horas.

Refrescos y comida in situ, muchos premios para ganar, tómbola.

