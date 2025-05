Tournoi de sixte – Saint-Julien-Beychevelle, 29 mai 2025 08:00, Saint-Julien-Beychevelle.

Gironde

Début : 2025-05-29 08:00:00

L'Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’US Beychevelle organise un tournoi de sixte, ouvert à tous et à toutes.

Concours de tirs au but.

Nombreux lots à gagner.

Equipe de 6 joueurs + 2 remplaçants.

Buvette et restauration sur place. .

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 55 96

