Tournoi de Skyjo Ajain
Tournoi de Skyjo Ajain samedi 7 février 2026.
Tournoi de Skyjo
Biblioposte d’Ajain Ajain Creuse
Gratuit
Tournoi de Skyjo, accessible à tous et toutes, sur inscription à partir de 8 ans.
Nombre de places limité.
Les détails sont disponibles sur la page Facebook de la Biblioposte. .
Biblioposte d’Ajain Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
English : Tournoi de Skyjo
