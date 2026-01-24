Tournoi de Skyjo Ajain

Tournoi de Skyjo

Biblioposte d'Ajain Ajain Creuse

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-02-07

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tournoi de Skyjo, accessible à tous et toutes, sur inscription à partir de 8 ans.

Nombre de places limité.

Les détails sont disponibles sur la page Facebook de la Biblioposte. .

Biblioposte d’Ajain Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

