Tournoi de Skyjo Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Tournoi de Skyjo Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Venez vous affrontez dans un tournoi de Skyjo au Chifoumi !

Participez seul ou à plusieurs à ce tournoi de Skyjo !

Sur inscription.

Animations gratuites si minimum 6€ de consommation par personne. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Come and compete in a Skyjo tournament at Chifoumi!

