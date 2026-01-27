Tournoi de Skyjo Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Tournoi de Skyjo Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon mercredi 18 février 2026.
Tournoi de Skyjo Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 18:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Venez vous affrontez dans un tournoi de Skyjo au Chifoumi !
Participez seul ou à plusieurs à ce tournoi de Skyjo !
Sur inscription.
Animations gratuites si minimum 6€ de consommation par personne. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and compete in a Skyjo tournament at Chifoumi!
L’événement Tournoi de Skyjo Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis