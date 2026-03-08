Tournoi de SKYJO Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Tournoi de SKYJO

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Ne rate pas le tout premier tournoi de SKYJO !

A gagner le skyjo voyage et une paire de chaussettes collector SKYJO !

Au programme de l’animation

– Topo sur les règles

– Petit entraînement

– Puis tournoi géant entre tous les participants

Il n’en restera qu’un ! .

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Tournoi de SKYJO

Don’t miss the very first SKYJO tournament!

To be won: the skyjo voyage and a pair of SKYJO collector socks!

