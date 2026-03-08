Tournoi de SKYJO Bar à jeux Les Tuiles Soustons
Tournoi de SKYJO Bar à jeux Les Tuiles Soustons samedi 14 mars 2026.
Tournoi de SKYJO
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes
Ne rate pas le tout premier tournoi de SKYJO !
A gagner le skyjo voyage et une paire de chaussettes collector SKYJO !
Au programme de l’animation
– Topo sur les règles
– Petit entraînement
– Puis tournoi géant entre tous les participants
Il n’en restera qu’un ! .
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Tournoi de SKYJO
Don’t miss the very first SKYJO tournament!
To be won: the skyjo voyage and a pair of SKYJO collector socks!
