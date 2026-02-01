Tournoi de snow volley Mouthe

Tournoi de snow volley

Stade de foot Mouthe Doubs

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Venez avec votre équipe et affronter les autres équipes dans ce tournoi sur neige.

Ouvert à tous.

Petite restauration sur place. .

Stade de foot Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 13 19 infos@as-mouthe.fr

