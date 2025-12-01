Tournoi de Splendor Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Tournoi de Splendor Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon jeudi 18 décembre 2025.
Tournoi de Splendor Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
C’est le retour du tournoi de Splendor au bar à jeux le Chifoumi !
Sur inscription.
Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
English :
The Splendor tournament returns to the Chifoumi game bar!
L’événement Tournoi de Splendor Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-12-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis