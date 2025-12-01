Tournoi de Splendor Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Tournoi de Splendor Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

C’est le retour du tournoi de Splendor au bar à jeux le Chifoumi !

Sur inscription.

Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

The Splendor tournament returns to the Chifoumi game bar!

L’événement Tournoi de Splendor Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-12-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis