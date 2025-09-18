Tournoi de Splito Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Participez à ce tournoi du jeu familial incontournable

Sur inscription

Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Take part in this must-play family tournament

German :

Nehmen Sie an diesem Turnier des unumgänglichen Familienspiels teil

Italiano :

Partecipate a questo imperdibile torneo di giochi per famiglie

Espanol :

Participe en este imperdible torneo familiar de juegos

