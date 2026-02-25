Tournoi de Super Smash Bros Ultimate 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Tournoi de Super Smash Bros Ultimate 10 ans du Félix

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Découvrez le jeu Super Smash Bros Ultimate sur grand écran.

Découvrez le jeu Super Smash Bros Ultimate sur grand écran et affrontez d’autres joueurs dans des conditions exceptionnelles. Commentaires en direct par les jeunes du Foyer des jeunes de Labouheyre.

Animation en partenariat avec la Médiathèque de Labouheyre et le Foyer des jeunes de Labouheyre

A partir de 10 ans lots à gagner Gratuit

Inscription auprès du cinéma nécessaire .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English :

Discover Super Smash Bros Ultimate on the big screen.

In partnership with the Médiathèque de Labouheyre and the Foyer des jeunes de Labouheyre

AA from 10 years prizes to be won Free

Registration at the cinema required

