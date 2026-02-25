Tournoi de Super Smash Bros Ultimate 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre
samedi 7 mars 2026.
Tournoi de Super Smash Bros Ultimate 10 ans du Félix
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Gratuit
Gratuit
Date :
2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Découvrez le jeu Super Smash Bros Ultimate sur grand écran.
Animation en partenariat avec la Médiathèque de Labouheyre et le Foyer des jeunes de Labouheyre
AA partir de 10 ans lots à gagner Gratuit
Inscription auprès du cinéma nécessaire
Découvrez le jeu Super Smash Bros Ultimate sur grand écran et affrontez d’autres joueurs dans des conditions exceptionnelles. Commentaires en direct par les jeunes du Foyer des jeunes de Labouheyre.
Animation en partenariat avec la Médiathèque de Labouheyre et le Foyer des jeunes de Labouheyre
A partir de 10 ans lots à gagner Gratuit
Inscription auprès du cinéma nécessaire .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English :
Discover Super Smash Bros Ultimate on the big screen.
In partnership with the Médiathèque de Labouheyre and the Foyer des jeunes de Labouheyre
AA from 10 years prizes to be won Free
Registration at the cinema required
