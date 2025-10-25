Tournoi de Switch des bibliothèques du 5e-6e arrondissements Bibliothèque André Malraux Paris

Tournoi de Switch des bibliothèques du 5e-6e arrondissements Bibliothèque André Malraux Paris samedi 25 octobre 2025.

Pour la 4e année consécutive, les bibliothèques du 5e et 6e arrondissements se rassemblent pour vous proposer un tournoi de Switch au terme duquel l’une des 6 bibliothèques représentées sera couronnée.

Ouvert à tous les enfants entre 6 et 16 ans, ce tournoi se jouera en équipes de 4 joueurs, sur le jeu « Just Dance ».

Pour y participer, inscrivez-vous auprès de l’une des deux bibliothèques accueillant les phases de qualification : la bibliothèque de L’Heure Joyeuse et la bibliothèque André Malraux. Vous pouvez vous inscrire avec une équipe complète (4 joueurs) ou en individuel (vous serez répartis dans une équipe). Assurez-vous de pouvoir être disponibles pour la finale du 8 novembre !

Phases de qualification – samedi 25 octobre, de 13h30 à 17h, à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (20 places) – mercredi 29 octobre, de 14h à 17h30 à la bibliothèque André Malraux (20 places)

Lors de ces qualifications, les 6 meilleures équipes (3 équipes à chacune des 2 qualifications) seront qualifiées pour la finale du tournoi qui aura lieu le samedi 8 novembre, de 13h30 à 17h, à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse.

Les 6 équipes représenteront alors les bibliothèques du 5e et 6e arrondissements : la bibliothèque Mohammed Arkoun, la bibliothèque Buffon, la bibliothèque Rainer Maria Rilke, la bibliothèque de L’Heure Joyeuse, la bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo), et la bibliothèque André Malraux.

Lors des 3 dates du tournoi, les enfants pourront s’entraîner, puis réaliser le meilleur score possible à la Switch, sur le jeu « Just Dance » en plusieurs manches, mais aussi profiter d’activités manuelles sur la thématique « disco ».

Finale samedi 8 novembre, de 13h30 à 17h, à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (6 équipes qualifiées)

gratuit

Réservations et renseignements auprès des 2 bibliothèques accueillant les événements.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 16 ans.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris