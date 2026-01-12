Tournoi de Tac-Tik à Viennay Salle des fêtes Bel Air Viennay
Tournoi de Tac-Tik à Viennay dimanche 8 février 2026.
Salle des fêtes Bel Air 4 Bel air Viennay Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’Arpentèle vous propose un Tournoi de Tac-Tik 3e édition !
Venez découvrir le jeu du Tac-Tik, un jeu de société stratégique et convivial, proche du jeu des petits chevaux… mais avec des cartes ! En équipe il vous faudra faire preuve de réflexion, de ruse et d’un bon esprit d’équipe pour mener vos pions jusqu’à l’arrivée.
Ne manquez pas ce moment ludique et chaleureux, ouvert à tous !
Informations pratiques
Inscription possible via le formulaire en ligne jusqu’au 02 février.
De nombreux lots à gagner
Pas de jeu à emporter. .
