Tournoi de Tac-Tik à Viennay Salle des fêtes Bel Air Viennay

Tournoi de Tac-Tik à Viennay

Salle des fêtes Bel Air 4 Bel air Viennay Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’Arpentèle vous propose un Tournoi de Tac-Tik 3e édition !

Venez découvrir le jeu du Tac-Tik, un jeu de société stratégique et convivial, proche du jeu des petits chevaux… mais avec des cartes ! En équipe il vous faudra faire preuve de réflexion, de ruse et d’un bon esprit d’équipe pour mener vos pions jusqu’à l’arrivée.

Ne manquez pas ce moment ludique et chaleureux, ouvert à tous !

Inscription possible via le formulaire en ligne jusqu’au 02 février.

De nombreux lots à gagner

Pas de jeu à emporter. .

