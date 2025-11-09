Tournoi de tarot au profit du Téléthon Maison des Traouiero Perros-Guirec

Tournoi de tarot au profit du Téléthon Maison des Traouiero Perros-Guirec dimanche 9 novembre 2025.

Tournoi de tarot au profit du Téléthon

Maison des Traouiero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Un tournoi de tarot amical en donnes libres, ouvert à toutes et à tous, est organisé au profit du Téléthon par l’association Tarot-Club du Trégor.

50% des engagements seront redistribués en prix et lots. Puis, 50% des autres engagements, le bénéfice de la buvette et les dons éventuels seront reversés au Téléthon.

Les inscriptions sont possibles par mail (au plus tard la veille) ou sur place de 13h15 à 13h50. .

Maison des Traouiero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 89 61 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi de tarot au profit du Téléthon Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme de Perros-Guirec