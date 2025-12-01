Tournoi de Tarot Salle polyvalente Chazemais

Tournoi de Tarot

Salle polyvalente 20 route de la Chapelaude Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Envie de passer une soirée conviviale autour d’un bon jeu de cartes ?



L’Amicale Laïque de Chazemais organise un tournoi amical de tarot, par tables de 4 joueurs.

Inscription individuelle gratuite jusqu’au 17 décembre

.

Salle polyvalente 20 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 39 01

English :

Would you like to spend a convivial evening playing cards?



The Amicale Laïque de Chazemais is organizing a friendly tarot tournament, with tables of 4 players.

Free individual registration until December 17

