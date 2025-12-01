Tournoi de Tarot Salle polyvalente Chazemais
Tournoi de Tarot Salle polyvalente Chazemais vendredi 19 décembre 2025.
Salle polyvalente 20 route de la Chapelaude Chazemais Allier
Début : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Envie de passer une soirée conviviale autour d'un bon jeu de cartes ?
L'Amicale Laïque de Chazemais organise un tournoi amical de tarot, par tables de 4 joueurs.
Inscription individuelle gratuite jusqu'au 17 décembre
Salle polyvalente 20 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 39 01
English :
Would you like to spend a convivial evening playing cards?
The Amicale Laïque de Chazemais is organizing a friendly tarot tournament, with tables of 4 players.
Free individual registration until December 17
