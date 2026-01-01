Tournoi de tarot La Chaux
Salle des fêtes La Chaux Doubs
A partir de 14h30.
Organisé par l’ES la Chaux.
Tournoi de tarot ouvert à tous. Inscriptions à 14h. Nombreux lots à gagner. Casse-croûte à l’issue du tournoi.
20€ l’inscription.
Réservations auprès de Mr Jeannier. .
Salle des fêtes La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 34 29
