Tournoi de tarot La Chaux

Tournoi de tarot

Salle des fêtes La Chaux Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

A partir de 14h30.

Organisé par l’ES la Chaux.

Tournoi de tarot ouvert à tous. Inscriptions à 14h. Nombreux lots à gagner. Casse-croûte à l’issue du tournoi.

20€ l’inscription.

Réservations auprès de Mr Jeannier. .

Salle des fêtes La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 34 29

