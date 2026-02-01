TOURNOI DE TAROT Marvejols

TOURNOI DE TAROT

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Vendredi 27 février, le Sillon Lauzé organise son tout premier tournoi de tarot !! Une nouvelle proposition des infatigables bénévoles du café culturel associatif de Marvejols pour diversifier un peu les soirées “Ludi’Dredi” au cours desquelles le Sillon Lauzé ouvre habituellement ses portes aux jeux de société de tous styles… Alors, amateurs et amatrices de tarot, nous vous espérons nombreux.ses au rendez-vous !

À la fois jeu individuel et jeu d’équipe, le tarot se pratique généralement à 4 joueurs joueuses avec un jeu de cartes spécial composé de 78 cartes. Si vous ne connaissez pas ce jeu de cartes, en voici une petite présentation rapide

Un joueur (le preneur) joue contre les autres (la défense) qui sont solidaires. Le preneur doit réaliser un nombre de points en fonction du nombre de bouts qu’il a dans ses levées. Ces points sont comptabilisés d’après les cartes formants les levées gagnées par le preneur. Le but de la défense est d’empêcher le preneur de réaliser son contrat, ou à minima de limiter son gain. La répartition des joueurs change à chaque début de tour.

Si vous n’avez jamais joué, venez dès 19h00 profiter de la table d’initiation proposée par nos spécialistes ! Et si vous souhaitez participer au tournoi qui démarrera à 20h30, soyez là impérativement avant 20h00 pour vous inscrire… Une petite participation sera demandée à chaque participant.e* afin que le ou la gagnant.e du tournoi reparte avec un T-Shirt du Sillon Lauzé en cadeau ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

