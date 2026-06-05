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Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais

Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais

Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais samedi 27 juin 2026.

Ville : 45490 Sceaux-du-Gâtinais

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Sceaux-du-Gâtinais

Tournoi de tarot

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tournoi de tarot
Réservez votre place pour le tournoi de tarot organisé par l’association Courtemp’fêtes !
La bonne humeur et la convivialité seront au rendez-vous ! 10  .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 87 07 63 

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English :

Tarot tournament

L’événement Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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