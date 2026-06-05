Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais
Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais samedi 27 juin 2026.
Sceaux-du-Gâtinais
Tournoi de tarot
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tournoi de tarot
Réservez votre place pour le tournoi de tarot organisé par l’association Courtemp’fêtes !
La bonne humeur et la convivialité seront au rendez-vous ! 10 .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 87 07 63
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English :
Tarot tournament
L’événement Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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