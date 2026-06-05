Sceaux-du-Gâtinais

Tournoi de tarot

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tournoi de tarot

Réservez votre place pour le tournoi de tarot organisé par l’association Courtemp’fêtes !

La bonne humeur et la convivialité seront au rendez-vous ! 10 .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 87 07 63

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English :

Tarot tournament

L’événement Tournoi de tarot Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS