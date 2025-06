Tournoi de Tennis 2 tables bancales La Bernerie-en-Retz 14 juillet 2025 14:00

Loire-Atlantique

Tournoi de Tennis 2 tables bancales Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

C’est une première dans tout l’univers ! Un tournoi de tennis 2 tables bancales ! C’est à La Bernerie et nulle part ailleurs !

On sait que les pompiers ont de l’humour. Il en faut bien, quand on sait ce qu’ils endurent pour secourir et sauver au quotidien.

Voilà qu’ils nous préparent un tournoi bien original !

Un tournoi de tennis 2 tables bancales ….

Allez-y, et participez avec eux, on va bien rire !

Par équipes de deux.

Mêmes règles que le ping-pong.

Des lots sont à gagner !

Les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

English :

It’s a first in the whole universe! A tennis tournament with 2 wobbly tables! It’s happening in La Bernerie and nowhere else!

German :

Das gab es im ganzen Universum noch nie! Ein Tennisturnier 2 wackelige Tische! Es findet in La Bernerie und nirgendwo anders statt!

Italiano :

È la prima volta in tutto l’universo! Un torneo di tennis con 2 tavoli traballanti! Succede a La Bernerie e da nessun’altra parte!

Espanol :

¡Es la primera vez en todo el universo! ¡Un torneo de tenis con 2 mesas tambaleantes! Se celebra en La Bernerie y en ningún otro sitio

