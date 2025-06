TOURNOI DE TENNIS Aurignac 6 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

TOURNOI DE TENNIS TENNIS CLUB D’AURIGNAC Aurignac Haute-Garonne

Venez défier d’autres joueurs ou joueuses de tennis au cours de ce tournoi ! Qui sait, vous pourriez en sortir vainqueur !

Organisé par le Tennis Club d’Aurignac, ce tournois comporte des matchs en simple femme et homme et doubles Femme, Homme, en + de 35 ans et + de 50. Soyez prêts pour ces 2 semaines de tennis !!! Récompenses à la clé !!!

Le tournoi nécessite aussi des bénévoles pour assurer des permanences, n’hésitez pas à les contacter pour leur venir en aide !

Buvette Repas le soir sur place

La programmation du jour (matchs et horaires) sortira tous les soirs sur la page Facebook du Tennis Club. 25 .

TENNIS CLUB D’AURIGNAC

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and challenge other tennis players to this tournament! Who knows, you might come out on top!

German :

Fordern Sie andere Tennisspieler oder -spielerinnen bei diesem Turnier heraus! Wer weiß, vielleicht gehen Sie als Sieger hervor!

Italiano :

Venite a sfidare altri tennisti in questo torneo! Chissà, potreste uscirne vincitori!

Espanol :

¡Ven y desafía a otros tenistas en este torneo! Quién sabe, ¡puede que salgas vencedor!

