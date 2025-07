Tournoi de tennis ballon Rue Du 8 mai 1945 Alleins

Tournoi de tennis ballon Rue Du 8 mai 1945 Alleins vendredi 1 août 2025.

Tournoi de tennis ballon

Vendredi 1er août 2025 à partir de 18h. Rue Du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

A l’occasion des Fêtes de la Saint-Pierre, le Tennis Club d’Alleins vous propose un tournoi de tennis ballon !

Organisé par le Tennis Club, cet évènement a vocation à réunir petits et grands sur les courts !

Les inscriptions se feront directement sur place.

Restauration disponible sur place également. .

Rue Du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 72 06 89 tenniscluballeins@fft.fr

English :

During the votive festival of Alleins, the Tennis club proposes a ball tennis tournament.

German :

Anlässlich der Fêtes de la Saint-Pierre bietet Ihnen der Tennis Club Alleins ein Ballontennisturnier an!

Italiano :

In occasione delle Feste di Saint-Pierre, il Tennis Club d’Alleins organizza un torneo di tennis con le palline!

Espanol :

Con motivo de las Fiestas de San Pedro, el Club de Tenis de Alleins organiza un torneo de tenis de pelota

L’événement Tournoi de tennis ballon Alleins a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes