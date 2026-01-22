Tournoi de tennis de table Dun-le-Palestel

Tournoi de tennis de table

Gymnase Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Tournoi de tennis de table au gymnase, il est ouvert à toutes personnes souhaitant y participer. (licenciés ou non)

3€ par tableau 10€ les 4 tableaux

rens 06 17 02 62 68 ou 06 34 21 82 98 .

Gymnase Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 02 62 68

