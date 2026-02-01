Tournoi de tennis de table et repas Willer-sur-Thur

Tournoi de tennis de table et repas

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-28 13:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

19e tournoi de tennis de table organisé par la Berry Association, ouvert à tous et aux associations locales. Compétition par équipes de deux joueurs avec remise de prix. Début à 13h30. La journée se conclura par un repas convivial apéritif, paella, café et part de tarte. .

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 53 49 70 philippe.schinzing@orange.fr

English :

Table tennis tournament in teams of two, open to all, with prize-giving. Convivial meal afterwards: aperitif, paella, coffee and pie.

