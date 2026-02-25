Tournoi de tennis de table Rue de la République Eu
Rue de la République Gymnase municipal Eu Seine-Maritime
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
5€ Inscription sur place 19h.
Tournoi loisir Prêt de raquette possible.
Tous niveaux, du vacancier au joueur confirmé.
Récompenses pour tous.
Buvette et restauration sur place .
Rue de la République Gymnase municipal Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 48 57 90
