Tournoi de tennis de table Rue de la République Eu

Tournoi de tennis de table

Rue de la République Gymnase municipal Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

5€ Inscription sur place 19h.

Tournoi loisir Prêt de raquette possible.

Tous niveaux, du vacancier au joueur confirmé.

Récompenses pour tous.

Buvette et restauration sur place .

Rue de la République Gymnase municipal Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 48 57 90

