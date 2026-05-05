Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye

Hendaye

Tournoi de tennis de table

Gymnase Irandatz 15, rue Bigarena Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Tournoi de ping-pong ouvert à tous.

Inscriptions de 19h00 à 19h45.

Début à 20h00.

Ouvert aux joueurs loisirs et licenciés .

De nombreux lots a gagner.

Prêt gratuit de raquettes.

Restauration et buvette sur place. .

Gymnase Irandatz 15, rue Bigarena Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 57 37 39 tthendayais@gmail.com

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English : Tournoi de tennis de table

L’événement Tournoi de tennis de table Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce