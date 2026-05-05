Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye
Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye mercredi 8 juillet 2026.
Hendaye
Tournoi de tennis de table
Gymnase Irandatz 15, rue Bigarena Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tournoi de ping-pong ouvert à tous.
Inscriptions de 19h00 à 19h45.
Début à 20h00.
Ouvert aux joueurs loisirs et licenciés .
De nombreux lots a gagner.
Prêt gratuit de raquettes.
Restauration et buvette sur place. .
Gymnase Irandatz 15, rue Bigarena Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 57 37 39 tthendayais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de tennis de table
L’événement Tournoi de tennis de table Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 5 mai 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 5 mai 2026
- Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye 5 mai 2026
- Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires Office de Tourisme Hendaye 7 mai 2026
- Visite d’Hendaye Quartier plage Office de Tourisme Hendaye 7 mai 2026