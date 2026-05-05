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Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye

Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye

Tournoi de tennis de table Gymnase Irandatz Hendaye mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Gymnase Irandatz

Adresse : 15, rue Bigarena

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Hendaye

Tournoi de tennis de table

Gymnase Irandatz 15, rue Bigarena Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Tournoi de ping-pong ouvert à tous.

Inscriptions de 19h00 à 19h45.
Début à 20h00.

Ouvert aux joueurs loisirs et licenciés .

De nombreux lots a gagner.
Prêt gratuit de raquettes.
Restauration et buvette sur place.   .

Gymnase Irandatz 15, rue Bigarena Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 57 37 39  tthendayais@gmail.com

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English : Tournoi de tennis de table

L’événement Tournoi de tennis de table Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce

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