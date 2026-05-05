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Tournoi de tennis de table Gymnase Yves Le Jannou Perros-Guirec

Tournoi de tennis de table Gymnase Yves Le Jannou Perros-Guirec vendredi 14 août 2026.

Lieu : Gymnase Yves Le Jannou

Adresse : 6

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Perros-Guirec

Tournoi de tennis de table

Gymnase Yves Le Jannou 6 Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Que vous soyez joueur de compétition confirmé, joueur loisir ou débutant, si vous êtes déjà mordu de tennis de table ou vous souhaitez simplement vous remettre au sport, à votre rythme, si vous cherchez une activité à pratiquer en famille ou entre amis, rendez-vous au gymnase Yves Le Jannou pour des tournois de tennis de table dans une ambiance conviviale!
Deux tableaux distincts loisirs et compétitions
Ouverture de la salle et inscriptions à 19h, début des matchs à 20h.
Récompenses offertes pour les meilleurs joueurs de chaque tableau
Pas d’élimination, on joue toute la soirée !   .

Gymnase Yves Le Jannou 6 Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 15 50 04 

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English :

L’événement Tournoi de tennis de table Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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