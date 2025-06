Tournoi de Tennis de Table Salle des Fêtes Ribérac 10 juillet 2025 18:30

Dordogne

Tournoi de Tennis de Table Salle des Fêtes 965 place André Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:30:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

Tournoi de tennis de table Ouvert à tous et tout niveau

Entrée 5 €

Petite restauration sur place (de 2 à 5 €) »

Salle des Fêtes 965 place André Pradeau

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 80 27 69

English : Tournoi de Tennis de Table

Table tennis tournament Open to all, all levels

Admission 5 ?

Snacks on site (from 2 to 5 ?) »

German : Tournoi de Tennis de Table

Tischtennisturnier Offen für alle und jedes Niveau

Eintritt 5 ?

Kleine Verpflegung vor Ort (von 2 bis 5 ?) »

Italiano :

Torneo di tennis da tavolo Aperto a tutti, a tutti i livelli

Ingresso 5 ?

Spuntini in loco (dalle 14 alle 17) »

Espanol : Tournoi de Tennis de Table

Torneo de tenis de mesa Abierto a todos, todos los niveles

Entrada 5€

Merienda in situ (de 2 a 5€) »

L’événement Tournoi de Tennis de Table Ribérac a été mis à jour le 2025-06-25 par Val de Dronne