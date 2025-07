Tournoi de tennis de table Salle Le Gallion Saint-Trojan-les-Bains

Tournoi de tennis de table Salle Le Gallion Saint-Trojan-les-Bains jeudi 24 juillet 2025.

Tournoi de tennis de table

Salle Le Gallion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

une boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24 18:30:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-07

Tournoi de Ping Pong ouvert à tous ! De nombreux lots à gagner pour tous les participants !

Salle Le Gallion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

English :

Ping Pong tournament open to all! Lots of prizes to be won by all participants!

German :

Ping-Pong-Turnier, das für alle offen ist! Es gibt viele Preise für alle Teilnehmer zu gewinnen!

Italiano :

Torneo di ping pong aperto a tutti! Tanti premi in palio per tutti i partecipanti!

Espanol :

Torneo de ping-pong abierto a todos ¡Muchos premios para todos los participantes!

L’événement Tournoi de tennis de table Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes