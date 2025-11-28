Tournoi de Tennis de Table TÉLÉTHON impasse du Complexe Sportif Yssingeaux

Tournoi de Tennis de Table TÉLÉTHON

impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (COC) Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:15:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Tournoi de tennis de table au COC. Inscription à partir de 18h15 début du tournoi 18h45.

English :

Table tennis tournament at the COC. Registration from 6.15pm, tournament starts at 6.45pm.

German :

Tischtennisturnier im COC. Anmeldung ab 18.15 Uhr Turnierbeginn 18.45 Uhr.

Italiano :

Torneo di tennis da tavolo al COC. Iscrizioni dalle 18.15, inizio del torneo alle 18.45.

Espanol :

Torneo de tenis de mesa en el COC. Inscripciones a partir de las 18.15 h, inicio del torneo a las 18.45 h.

