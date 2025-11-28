Tournoi de Tennis de Table TÉLÉTHON impasse du Complexe Sportif Yssingeaux
impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (COC) Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-28 18:15:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Tournoi de tennis de table au COC. Inscription à partir de 18h15 début du tournoi 18h45.
English :
Table tennis tournament at the COC. Registration from 6.15pm, tournament starts at 6.45pm.
German :
Tischtennisturnier im COC. Anmeldung ab 18.15 Uhr Turnierbeginn 18.45 Uhr.
Italiano :
Torneo di tennis da tavolo al COC. Iscrizioni dalle 18.15, inizio del torneo alle 18.45.
Espanol :
Torneo de tenis de mesa en el COC. Inscripciones a partir de las 18.15 h, inicio del torneo a las 18.45 h.
